Dua Film Ini Jadi Pemenang Inspiring Asia Micro Film Festival 2025

jpnn.com, JAKARTA - Untuk pertama kalinya, Inspiring Asia Micro Film Festival 2025 digelar di Indonesia.

Festival film yang diinisiasi oleh Li Foundation ini melombakan dua kategori, yakni Best Micro Film dan Best Project.

Mengangkat tema To Be Seen, Inspiring Asia Micro Film Festival 2025 #InspiringIndonesia mendapat respon positif dari para pegiat dan komunitas film tanah Air.

Selama penjurian, ada lebih dari 50 film maupun projek dari berbagai daerah di Indonesia yang ikut berpartisipasi.

Dari puluhan tersebut, ada 14 filmmakers dan projek terpilih untuk melaju ke tahap community vetting di platform Campaign for Good yang melibatkan lebih dari 2.000 masyarakat serta komunitas yang berpartisipasi dan berinteraksi untuk isu kesehatan mental.

Top 3 Finalist dari masing-masing kategori mengikuti penjurian final secara tatap muka oleh Kamila Andini (penulis, sutradara), Bene Dion Rajagukguk (komika, filmmaker), dan Analisa Widyaningrum (psikolog, pembicara publik) dalam Screening & Awarding Day Inspiring Asia Micro Film Festival 2025 #InspiringIndonesia yang digelar di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).

Kamila Andini lantas mengapresiasi karya para finalis yang dianggap cukup berkualitas, relate dengan keadaan terkini, dan mengangkat isu kesehatan mental remaja yang dikemas secara apik dalam kesatuan audio visual.

"Ini pengalaman menarik buat saya. Karena di awal karier, saya banyak membuat karya film-film pendek yang juga kerjasama dengan NGO atau komunitas dengan mengangkat isu sosial," ujar Kamila Andini.