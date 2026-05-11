Dua Gol, Tiga Poin, dan Pesan Tegas Adam Alis untuk Persib Bandung

jpnn.com - Persib Bandung pulang dari Samarinda dengan senyum lebar setelah menundukkan Persija Jakarta pada laga pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Maung Bandung sukse mengalahkan Persija dengan skor 2-1 di Stadion Segiri, Minggu (10/5/2026).

Dua gol kemenangan Persib lahir dari kaki Adam Alis yang tampil menentukan di tengah tekanan sepanjang pertandingan.

Gelandang berusia 32 tahun itu mengaku Persib sempat kesulitan mengembangkan permainan, terutama pada babak pertama ketika Persija tampil agresif.

Namun, menurut Adam, situasi sulit itu justru menguji karakter timnya di lapangan.

"Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kami sangat tertekan dan sempat tertinggal 0-1," ujar Adam Alis.

Persija memang membuka keunggulan terlebih dahulu melalui gol Alaaeddine Ajaraie.

Momentum kemudian berubah setelah Persib mampu merespons cepat.