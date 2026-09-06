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Dua Gunung Erupsi Berdekatan, Budayawan Jawa Bicara soal Kode Alam dan Tatanan Baru

Dua Gunung Erupsi Berdekatan, Budayawan Jawa Bicara soal Kode Alam dan Tatanan Baru
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Lava pijar dari Gunung Anak Krakatau terlihat dari Pasauran, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (5/9/2026). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/agr

jpnn.com - Gunung Anak Krakatau (GAK) dan Gunung Semeru mengalami erupsi dalam waktu berselang beberapa hari. Tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak.

Budayawan Romo Edi Purwanto mengatakan, dalam mitologi Jawa, letusan gunung berapi dipandang bukan sekadar fenomena geologis, melainkan simbol ketidakharmonisan kosmis, murka kekuatan gaib, atau pertanda zaman.

"Seperti datangnya goro-goro," kata Romo Edi, dalam keterangannya, Minggu (6/9).

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Menurut Romo Edi, erupsi gunung secara beruntun kerap dihubungkan dengan memudarnya legitimasi penguasa atau hilangnya keselarasan moral manusia dengan alam.

"Artinya diidentikkan dengan masa kekacauan sebelum babak atau tatanan zaman baru dimulai," kata Romo Edi.

Menurut Romo Edi, kepercayaan Jawa kuno meyakini seorang Satrio Piningit yang terlahir di lereng Gunung Slamet akan muncul untuk memimpin tatanan zaman baru di Nusantara.

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"Sebab Keraton Api sekadar sebagai tanda. Gunung Slamet berfungsi sebagai tetenger adanya kebaikan yang melahirkan Satrio Piningit," kata Romo Edi.

Maka hari ini, lanjut Romo Edi, dan hari-hari yang akan datang suasana panas akan melanda negeri ini. Keributan rentan tersulut. 

Menurut Romo Edi, erupsi gunung secara beruntun kerap dihubungkan dengan memudarnya legitimasi penguasa atau hilangnya keselarasan moral manusia dengan alam

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