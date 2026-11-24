Dua Kali Dipanggil Prabowo, Dedi Mulyadi Bongkar Isi Pertemuan
jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat digadang-gadang masuk bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dedi dua kali dipanggil ke kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, menjelang penyerahan nama cawapres baru.
Prabowo akhirnya mengusulkan dua nama cawapres yang akan dibahas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menkobid PMK) Sugiono dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Dedi menegaskan kedatangannya ke Hambalang bukan untuk memintanya sebagai cawapres, melainkan diskusi seputar gagasan kebangsaan.
Namun begitu, dia tak menampik sempat ada pembahasan soal kursi wapres yang masih kosong sepeninggal Gibran.
"Kami dimintai gagasan, pendapat mengenai kondisi bangsa, dan kemudian juga mengenai cawapres dan sudah disampaikan secara tertulis kemarin ke MPR hasilnya," kata Dedi saat ditemui di Bandung, Selasa (24/11).
Menurutnya, tidak ada permintaan dari Prabowo kepadanya untuk masuk dalam daftar usulan cawapres.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi buka suara soal isu cawapres pengganti Gibran setelah dua kali dipanggil Presiden Prabowo ke Hambalang.
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