Dua Kali Dipukul, Madura United Punya Dendam kepada PSIM

jpnn.com - Madura United membawa misi khusus saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab ingin menghapus catatan buruk saat menghadapi Laskar Mataram.

Duel kedua tim di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam, menjadi kesempatan bagi Madura United untuk menebus dua kekalahan dari PSIM pada musim lalu.

Madura United dua kali gagal meraih kemenangan atas PSIM pada musim 2025/26. Saat bermain di kandang pada 10 Januari 2026, mereka kalah telak 0-3.

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Hasil negatif kembali didapat ketika Madura United bertandang ke Stadion Sultan Agung, Bantul, pada 17 Mei 2026. Mereka harus mengakui keunggulan PSIM dengan skor 1-2.

Kini, Madura United memasuki musim baru dengan modal berbeda. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu ingin mempertahankan tren positif sekaligus memperbaiki hasil pertemuan sebelumnya.

Gelandang Madura United, Hugo Gomes, menyadari PSIM bukan lawan yang mudah. Namun, dia menilai hasil musim lalu tidak boleh memengaruhi persiapan tim.

"Kami tahu pertandingan nanti tidak mudah. Saya dengar Madura United sudah pernah kalah dari PSIM musim lalu. Tapi sekarang adalah musim baru dan kami harus menunjukkan bahwa kami bisa lebih baik," kata Hugo Gomes.

Kepercayaan diri Madura United sedang tinggi setelah meraih dua kemenangan dalam dua laga awal. Mereka mengalahkan Persijap Jepara 2-0 dan PSS Sleman 3-1.