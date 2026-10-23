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Dua Kali Gagal Penalti, Persebaya Kehilangan Poin, Bernardo Tavares Ungkap Isi Hati

Dua Kali Gagal Penalti, Persebaya Kehilangan Poin, Bernardo Tavares Ungkap Isi Hati
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Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan pahit setelah takluk 0-1 dari PSM Makassar pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion B.J. Habibie, Kamis (22/10/2026).

Kekalahan tersebut terasa menyakitkan bagi Bajul Ijo karena gol penentu kemenangan tuan rumah justru lahir dari kesalahan pemain mereka sendiri.

Bek Persebaya Yuran Fernandes mencatatkan gol bunuh diri pada menit ke-74.

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Persebaya Gagal Memanfaatkan Penalti

Persebaya sejatinya masih memiliki peluang untuk menyelamatkan pertandingan pada penghujung pertandingan.

Wasit menunjuk titik putih setelah Risto Mitrevski dilanggar di kotak penalti. Keputusan tersebut diambil setelah melalui peninjauan VAR.

Namun, kesempatan emas itu gagal dimanfaatkan Alex Martins. Tendangan penaltinya berhasil dibendung kiper PSM Makassar, Reza Arya.

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Wasit kemudian memerintahkan pengulangan eksekusi karena kiper dinilai bergerak lebih awal. Sayangnya, percobaan kedua Alex Martins kembali digagalkan Reza.

"Kadang-kadang, ada pertandingan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Hari ini, kami kurang beruntung. Kami kehilangan tiga poin dan tentu sangat kecewa dengan hasil ini," ucap Pelatih Persebaya Bernardo Tavares.

Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan pahit setelah takluk 0-1 dari PSM Makassar pada pekan keenam Super League

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