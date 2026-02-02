Dua Kali Hadapi China, Ujian Awal Timnas Indonesia Menuju Piala Asia U-17 2026

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia rencananya akan melakoni laga uji coba menghadapi China sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia U-17 2026.

Skuad asuhan Nova Arianto itu akan berlaga melawan tim Negeri Tirai Bambu pada Minggu (8/2) dan Rabu (11/2) mendatang.

Kedua laga uji coba tersebut akan digelar di Indomilk Arena, Tangerang.

Skuad Garuda Muda sebelumnya tampil di Piala Asia U-17 2025 yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, dan mampu menembus babak perempat final.

Saat itu, perjuangan Zahaby Gholy dan kolega harus terhenti di tangan Korea Utara setelah kalah dengan skor 0-6.

Pada edisi 2026, ajang AFC U-17 Asian Cup dijadwalkan kembali digelar di Arab Saudi pada 30 April hingga 17 Mei 2026.

Menarik ditunggu perjuangan Timnas Indonesia U-17 setelah pada ajang Piala Dunia U-17 mampu membuat kejutan dengan meraih satu kemenangan.(mcr16/jpnn)

Jadwal pertandingan uji coba Timnas Indonesia jelang Piala Asia U-17 2026