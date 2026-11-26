jpnn.com - FC Seoul tak mampu membalas kekalahan dari Persib Bandung dalam pertemuan kedua di Grup E AFC Champions League Two (ACL 2).

Setelah kalah 0-1 saat bermain di Seoul World Cup Stadium, Dark Red Warriors—julukan FC Seoul—kembali menelan kekalahan dalam lawatannya ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

FC Seoul harus tumbang dengan skor 1-3. Satu-satunya gol tim tamu dicetak oleh pemain sayap, Moon Seon-min.

Pelatih FC Seoul Kim Gi-dong mengatakan kekalahan timnya dari Persib disebabkan kelelahan pemain setelah menempuh perjalanan udara dari Korea Selatan ke Indonesia.

Para pemain tidak dalam kondisi bugar saat menghadapi Persib yang tampil prima. Apalagi, FC Seoul bermain di hadapan puluhan ribu pendukung tuan rumah.

"Saya harus mengatakan bahwa perjalanan untuk sampai ke Bandung sangat panjang. Saya ingin meminta maaf kepada para pendukung kami. Perjalanan dari Seoul ke sini sangat jauh," kata Kim Gi-dong seusai pertandingan, Rabu (25/11/2026) malam.

Menurut dia, timnya sudah memprediksi pertandingan melawan Persib akan berlangsung ketat.

Tidak mudah bagi mereka untuk memberikan perlawanan kepada Persib yang tengah termotivasi untuk menjadi juara grup.