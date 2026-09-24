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Dua Kemenangan di Malaysia, Muhammad F.A. Wibowo Pastikan Tiket IWF Italia

Dua Kemenangan di Malaysia, Muhammad F.A. Wibowo Pastikan Tiket IWF Italia
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Muhammad F.A. Wibowo menutup perjalanan di IAME Series Asia 2026 dengan hasil positif setelah meraih P1 pada Round 5 dan Round 6 di LYL International Karting Circuit, Malaysia. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, MALAYSIA - Pebalap Muhammad F.A. Wibowo menutup perjalanan di IAME Series Asia 2026 dengan hasil positif.

Dia meraih P1 pada Round 5 dan Round 6 di LYL International Karting Circuit, Malaysia.

Pada Round 5, Muhammad menghadapi tantangan dengan kondisi trek yang berbeda dibandingkan pekan sebelumnya.

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Dia terus melakukan adaptasi dan evaluasi hingga mampu menemukan pace terbaik.

Setelah mencatatkan P2 di QTT dengan waktu 1:13.942, Muhammad tampil kuat di rangkaian heat dengan meraih P1 pada Heat 1 dan Heat 2.

Tidak hanya itu, dia kemudian finis P2 pada Heat 3 dan Super Heat.

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Pada final, persaingan berlangsung sangat ketat dengan posisi P1 dan P2 yang silih berganti.

Muhammad mampu menjaga konsentrasi hingga lap terakhir dan kembali merebut posisi terdepan untuk mengamankan P1.

Muhammad F.A. Wibowo menutup perjalanan di IAME Series Asia 2026 dengan hasil positif. Dia meraih P1 pada Round 5 dan Round 6 di LYL...

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