Dua Kriteria Pendamping Prabowo di Pilpres 2029

jpnn.com, JAKARTA - Ada dua kriteria yang mungkin akan dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendampinginya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Menurut Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa), dua kriteria tersebut, yaitu dari partainya sendiri, Gerindra atau memilih tokoh yang tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun.

"Menurut saya dia mungkin akan memilih tokoh dari partainya sendiri, Gerindra atau tokoh nonpartai yang tidak memiliki ambisi politik besar sehingga bisa fokus bekerja," kata Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

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Untuk figur nonpartai, Hensa melihat sosok seperti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bisa jadi akan dilirik Prabowo untuk menemaninya pada perhelatan Pemilu 2029.

"Kapolri bisa saja diambil jadi calon pendamping Prabowo dan ini bisa jadi alasan kuat mengapa Listyo Sigit tidak tergantikan sebagai Kapolri saat ini. Sementara kalau Seskab Teddy, kan, jelas dia loyalis dan dia cukup mengerti Prabowo saat ini, dan Amran merupakan salah satu menteri yang kalau dilihat, sering mendapat pujian dari Prabowo," ujarnya.

Selain itu, pilihan lainnya adalah memilih calon pendamping dari partainya sendiri, Gerindra.

Menurut dia, memilih kader sendiri dapat membuat efek elektoral dari pemerintahan Prabowo tetap mengalir kepada Gerindra menuju 2034.

"Kenapa saya sebut Gerindra? Karena Prabowo saya yakin akan membesarkan Gerindra untuk bertarung lebih jauh di 2034. Kalau sampai dia pilih tokoh dari partai lain, dia artinya membesarkan partai lain," kata Hensa.