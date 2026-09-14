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Dua Laga Nol Poin, PSS Sleman Punya Masalah Serius

Dua Laga Nol Poin, PSS Sleman Punya Masalah Serius
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PSS Sleman vs Madura United di pekan kedua Super League. Foto: pss

jpnn.com - SLEMAN - PSS Sleman tak mampu meraih poin pada dua pertandingan awal Super League 2026/2027.

PSS baru dipermalukan Madura United FC di hadapan publik sendiri. Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9), tim besutan Pieter Huistra itu takluk dengan skor 1-3.

Kekalahan tersebut membuat PSS harus menelan dua hasil minor secara beruntun. Dari dua laga, PSS belum sekalipun meraih kemenangan maupun hasil imbang.

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PSS sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap terkendali pada babak pertama. Namun, semuanya berubah ketika Madura United mencetak gol pembuka pada menit ke-45 melalui Dimitar Georgiev Mitkov lewat tembakan jarak jauh.

Situasi makin buruk setelah jeda. Danilo Santacruz menggandakan keunggulan Madura United pada menit ke-47, sebelum Mitkov kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-67.

PSS hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui Matheus Fornazari pada menit ke-85. Gol tersebut tidak cukup untuk menghindarkan tuan rumah dari kekalahan 1-3.

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Sebelumnya, PSS juga menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 1-2. 

Pieter Huistra pun tidak menutup-nutupi kekecewaannya. Pelatih asal Belanda itu mengakui PSS masih memiliki persoalan serius yang harus segera diselesaikan jika tidak ingin terus terjebak di papan bawah.

PSS Sleman belum berhasil meraih poin dalam dua laga Super League 2026/2027. Pelatih Pieter Huistra mengungkapkan masalah timnya

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