Dua Laga Penentu Gelar, Kakang Rudianto Pastikan Persib Bandung All Out

jpnn.com - Bek muda Persib Bandung Kakang Rudianto antusias menatap dua laga tersisa di BRI Super League 2025/26.

Laga terdekat yang akan dihadapi Maung Bandung ialah melawan PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) malam.

Persaingan menuju gelar juara musim ini pun makin ketat. Persib dan Borneo FC saling menempel kuat, dengan raihan poin yang sama, yakni 75.

Situasi tersebut membuat dua laga tersisa layaknya partai final bagi Maung Bandung.

"Ini cukup seru ya karena poinnya sama, jadi kami bakal lebih kerja keras di dua laga nanti," kata Kakang, Sabtu (16/5).

Pemain bernomor punggung 5 itu menilai tekanan dalam perebutan gelar justru menjadi tambahan motivasi bagi seluruh pemain Persib.

Setelah melalui perjalanan panjang sepanjang musim, Kakang ingin menutup perjuangan dengan hasil terbaik.

"Enggak jadi beban buat kami, tetapi kami bakal lebih berpikir bahwa kami bakal habis-habisan di dua pertandingan."