Dua Laga Uji Coba Menanti Persija di Thailand

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta rencananya akan menjalani beberapa laga uji coba pada pekan kedua saat pemusatan latihan di Thailand.

Pemain Persija Stjepan Loncar mengungkapkan pada pekan pertama fokus yang diterapkan Shin Tae-yong yakni fisik serta teknik bermain.

“Kami punya, saya rasa, 12 hari lagi di sini untuk mempersiapkan diri dan melakukan yang terbaik di pemusatan latihan,” ujar pemain kelahiran 10 November 1996 itu.

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Mantan penggawa Lech Poznan itu menilai bahwa saat ini kondisi fisik rekan-rekannya cukup mengalami perubahan setelah ditempa sehari dua kali.

Wajar para pemain Macan Kemayoran mendapatkan menu berlatih sehari dua kali dengan fokus fisik serta teknik.

Untuk itu setelah fokus kedua hal tersebut rencananya Persija akan menerapkan taktik dan strategi yang telah dilatih menghadapi tim lokal di sana.

“Minggu depan kami juga ada dua pertandingan uji coba (preparation games),” katanya.

“Kami harus mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik,” ujar pemilik 11 caps di Bosnia Herzegovina itu.