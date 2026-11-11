Dua Orang Bawa Bom Molotov Saat Unjuk Rasa di Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Membawa bom molotov saat aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, dua pria ditangkap Polda Jawa Timur, Selasa petang.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan petugas menemukan satu botol berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dan dilengkapi sumbu kain saat mengamankan kedua pria tersebut.

"Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan," ujar Abast.

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Kedua pria tersebut berinisial MVK dan VS, berusia sekitar 24 tahun dan merupakan warga Surabaya.

Keduanya diamankan personel Satuan Tugas (Satgas) Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik mereka.

Berdasarkan pendalaman awal, MVK dan VS diduga telah merencanakan aksi tersebut. Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekannya untuk merakit bom molotov.

Setelah merakit benda tersebut, keduanya meninggalkan sepeda motor di rumah temannya dan berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju lokasi aksi. Mereka sempat berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan petugas, tetapi berhasil diamankan.

Abast mengungkapkan berdasarkan pengakuan awal, kedua pria tersebut sengaja membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan saat masyarakat menyampaikan aspirasi.