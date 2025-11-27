Dua Orang Itu 2 Kali Membobol Rumah Kosong Milik Yulis, Nyaris Babak Belur
jpnn.com - PALEMBANG - Dua orang pria bernama Anton (35) dan M Ario Maulana (23), warga Komplek PU Lorong Bersama, Kelurahan 8 ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) I Palembang, Sumatera Selatan, nyaris babak belur dihajar warga setelah kepergok melakukan pencurian di rumah kosong.
Aksi pencurian terjadi di rumah kosong milik korban Yulius yang terletak di Komplek PU Lorong Bersama, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan SU I Palembang.
Pelaku sudah beraksi dua kali di rumah korban. Aksi pertama pada Minggu (22/11/2025) malam.
Saat itu kedua pelaku menjembol jendela lantai 2 dan mencuri baju serta perabotan di rumah korban.
Lalu, pada Rabu (26/11/2025) sekitar pukul 16.00 WIB kedua pelaku kembali mencuri di rumah korban dengan cara merusak pintu lantai 2 rumah korban.
Namun, setelah masuk ke dalam rumah korban. Aksi mereka diketahui korban.
Korban bersama warga sekitar langsung menangkap kedua pelaku.
KA SPK Polrestabes Palembang Ipda Kosasih didampingi Pamapta Ipda Hendra membenarkan adanya peristiwa pencurian.
Dua orang pria bernama Anton dan M Ario Maulana sudah dua kali membobol rumah kosong di Palembang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pasutri di Palembang Jadi Korban Perampokan, Suami Tewas, Istri Kritis
- 2 dari 4 Pembunuh Sopir Truk Asal Lampung Diringkus
- Pemprov Sumsel Targetkan Revitalisasi Bundaran Air Mancur Selesai Awal 2026
- Innalillahi, Sopir Truk Asal Lampung Tewas Ditusuk Pemalak di Palembang
- Progres Pembangunan Tol Palembang–Betung Seksi 1 dan 2 Capai 85 Persen
- Remaja Bobol Rumah Mantan Pacar di Bekasi, Gasak Uang hingga iPhone 12