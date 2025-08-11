Dua Pegawai PT Pos Cabang Bengkulu Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi
jpnn.com, KOTA BENGKULU - Kejaksaan Tinggi Bengkulu resmi menetapkan dua orang tersangka terkait kasus korupsi di Kantor PT Pos Indonesia Cabang Utama Bengkulu.
Kedua tersangka yakni staf administrasi bagian keuangan Heni Ferlina dan kasir Rieka Jayanti.
Untuk modus yang digunakan oleh kedua tersangka tersebut yaitu dengan pemotongan dan penyalahgunaan dana meterai, hingga dana pensiun masyarakat yang dilakukan sejak 2022 hingga 2024 sehingga negara mengalami kerugian mencapai Rp 3 miliar.
"Baik untuk kasus tipikor dana BUMN PT Pos Indonesia Cabang Induk Bengkulu sudah ada tersangka yang ditetapkan mereka adalah kasir dan staf keuangan," kata Asisten Bidang Intelijen Kejati Bengkulu David Palapa Duarsa di Kota Bengkulu, Senin.
Ia menyebut bahwa kedua tersangka tersebut akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Bengkulu.
Kepala Seksi Penyidikan Pidsus Kejati Bengkulu Danang Prasetyo menerangkan bahwa keduanya memiliki peran terkait manipulasi neraca keuangan di Kantor PT Pos cabang Utama Bengkulu
Untuk dana meterai dan dana pensiun masyarakat tersebut seharusnya disetorkan ke pusat, namun digunakan tidak semestinya oleh oknum di Kantor Pos Indonesia cabang Bengkulu.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 junto pasal 18 undangan-undangan nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana.
Kejaksaan Tinggi Bengkulu resmi menetapkan dua orang tersangka terkait kasus korupsi di Kantor PT Pos Indonesia Cabang Utama Bengkulu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Periksa Direktur PT Insight Investments Management Terkait Investasi Fiktif
- KPK Periksa Dirut PT ALA hingga PT JFK Terkait Kasus Bansos Presiden
- KPK Naikkan Kasus Kouta Haji ke Tahap Penyidikan, Siapa Tersangkanya?
- Kejati DKI Diminta Tak Tebang Pilih dalam Penanganan Kasus Jaksa Tilap Barbuk
- Seusai Periksa Yaqut, KPK Bakal Tetapkan Tersangka, Siapa?
- Tak Berhenti di Heri Gunawan dan Satori, KPK Incar Anggota DPR yang Bermain di Dana CSR