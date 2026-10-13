Dua Pekan Menjabat, Jenderal Suyudi Gerakkan Operasi Sapu Bersih Kampung Narkoba Se-Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menginstruksikan operasi pembersihan besar-besaran terhadap sejumlah wilayah yang diidentifikasi sebagai "kampung narkoba" di berbagai kota besar di Indonesia.

Langkah tegas yang melibatkan ratusan personel gabungan TNI, BNN, dan Pemda ini menjadi implementasi nyata dari program 100 hari pertama Kapolri untuk membuktikan bahwa negara tidak boleh kalah oleh bandar narkoba.

"Saya ingin membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba yang sekarang sudah makin masif. Caranya, ya, kami harus lebih masif dalam bertindak. Negara tidak boleh kalah dengan bandar narkoba," ujar Jenderal Suyudi kepada wartawan di Jakarta.

Gebrakan awal dimulai pada Jumat (9/10/2026) siang, saat 700 personel gabungan dari Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, BNN, TNI, hingga Satpol PP mengepung Kampung Ambon di Cengkareng dan Kampung Boncos di Palmerah, Jakarta Barat.

Dalam operasi di dua lokasi legendaris tersebut, petugas mengamankan 24 orang beserta barang bukti berupa sabu, ganja, timbangan digital, dan alat isap (bong).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Kristian Parluhutan Siagian menyatakan bahwa operasi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden. Ia menegaskan jajaran kepolisian "tidak akan tidur" demi memutus mata rantai narkoba bersama masyarakat.

Operasi pembersihan ini dengan cepat meluas ke berbagai daerah di Indonesia dalam waktu tiga hari.

Sumatra Utara: Pada Minggu (11/10), sebanyak 451 personel gabungan menyisir sembilan titik rawan di Medan dan sekitarnya. Petugas mengamankan 36 orang, menyita 102 gram sabu, serta mendapati lima mesin judi dingdong.