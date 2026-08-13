Dua Pekan Persiapan, Persik Kediri Langsung Memburu Trofi di Negeri Jiran

jpnn.com - Persik Kediri membawa ambisi besar saat tampil di Governor's 77th Anniversary International Quadrangular Football Tournament 2026 di Stadion Hang Jebat, Malaka, Malaysia.

Turnamen pramusim itu akan berlangsung pada 15 dan 17 Agustus 2026.

Macan Putih akan bersaing dengan klub Malaysia Melaka FC, Jurong FC dari Singapura, serta Phnom Penh Crown (Kamboja). Pada laga pertama, Ezra Walian dan kolega dijadwalkan menghadapi Phnom Penh Crown.

Marcos Reina Ingin Bawa Trofi

Turnamen tersebut menjadi penampilan internasional kedua Persik setelah JVC Cup Vietnam 2004. Marcos Reina pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencatatkan prestasi baru.

"Kami datang bukan hanya untuk mengikuti pertandingan. Kami ingin memberikan hasil terbaik dan berusaha membawa trofi ini pulang ke Kediri," jelasnya.

Persik Belum Sepenuhnya Siap

Ambisi tersebut hadir ketika Persik baru menjalani latihan sekitar dua pekan. Kondisi fisik pemain belum merata, sementara banyaknya wajah baru membuat proses membangun chemistry masih berlangsung.

"Kami masih membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi terbaik. Karena itu, pertandingan nanti akan menjadi kesempatan bagus untuk melihat kesiapan seluruh pemain."

Reina juga berencana melakukan rotasi agar lebih banyak pemain mendapatkan menit bermain sekaligus pengalaman internasional.