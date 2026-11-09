Dua Pekan, Polda Sumsel Ungkap 54 Kasus Curanmor, 65 Pelaku Ditangkap

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Polda Sumatera Selatan bersama Polres Jajaran mengungkap 54 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) selama dua pekan, terhitung sejak 27 Oktober hingga 7 November 2026.

Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 65 orang pelaku diamankan. Mereka terdiri dari 58 orang pemetik atau eksekutor, enam penadah dan satu penjual kendaraan hasil curian.

Dirreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Johannes Bangun mengatakan pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan hasil kegiatan kepolisian yang dilaksanakan secara serentak oleh Polda Sumsel dan seluruh Polres jajaran.

"Berdasarkan hasil kegiatan selama kurang lebih dua minggu, kami mengungkap 54 laporan polisi (LP) dengan total 65 orang pelaku yang diamankan," kata Johannes, Senin (9/11/2026).

Johannes menerangkan dari 65 pelaku tersebut, mayoritas berperan sebagai pemetik atau eksekutor yang melakukan pencurian kendaraan bermotor secara langsung.

Selain itu, polisi juga mengamankan pelaku yang berperan sebagai penadah dan penjual kendaraan hasil kejahatan.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 orang merupakan pemetik, enam orang penadah, dan satu orang jual penjual. Sementara untuk peran penampung tidak ditemukan dalam pengungkapan kali ini," terang Johannes.

Dalam operasi tersebut, polisi turut mengamankan 58 unit kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian.