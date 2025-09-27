Dua Pelajar Tewas dalam Tawuran di Bekasi

jpnn.com, BEKASI - Dua orang pelajar tewas dalam tawuran di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dari kejadian itu, polisi menetapkan tiga dari empat pelaku sebagai tersangka.

"Tiga orang pelaku utama sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Selain itu, satu anak di bawah umur berinisial R turut diamankan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Agta Bhuana Putra, Sabtu.

Dia mengatakan pelaku diancam dengan Pasal 170 KUHP terkait pengeroyokan dengan ancaman pidana lima tahun enam bulan, serta dasar untuk pemberatan pidana akibat telah mengakibatkan korban meninggal dunia.

Agta menyatakan dua pelajar sudah diamankan dengan satu orang di antaranya berinisial R berstatus anak berhadapan dengan hukum.

Sementara satu dari dua pelaku lain dikenakan pasal kepemilikan senjata tajam.

"Dua nama lainnya masih dalam pengejaran. Kami terus lakukan pemeriksaan dan pendalaman," katanya.

Agta menjelaskan aksi tawuran bermula dari saling tantang antarkelompok remaja melalui media sosial.