menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Dua Pelaku Curas Terhadap Sopir Truk Fuso di Palembang Ditangkap, 3 Lainnya Buron

Dua Pelaku Curas Terhadap Sopir Truk Fuso di Palembang Ditangkap, 3 Lainnya Buron

Dua Pelaku Curas Terhadap Sopir Truk Fuso di Palembang Ditangkap, 3 Lainnya Buron
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kedua pelaku curas terhadap sopir truk Fuso saat diamankan di Polsek Kertapati Palembang. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Unit Satreskrim Polsek Kertapati akhir berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap sopir truk.

Kedua pelaku yang ditangkap, yakni J (20) dan B (18). Tiga pelaku lainnya masih buron.

Kapolsek Kertapati Palembang AKP Angga Kurniawan menyampaikan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan laporan korban.

Baca Juga:

Dalam aksinya, kedua tersangka bekerja sama dengan tiga rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran polisi.

"Dua dari lima tersangka sudah ditangkap. Identitas tiga pelaku lainnya sudah kami kantongi dan masih dalam pengejaran anggota di lapangan," ungkap Angga.

Angga mengungkapkan kronologi kejadian bermula saat korban sedang memberhentikan truk Fuso miliknya di depan pergudangan beras di Jalan Sriwijaya Raya, Kelurahan Karya Jaya Palembang, Minggu (28/12/2025) sekitar pukul 23.00 WIB.

Baca Juga:

Tiba-tiba, kelima pelaku yang berboncengan dua sepeda motor menghampiri korban.

Pelaku J menodongkan senjata tajam ke arah dada korban sembari memaksa menyerahkan ponsel.

Unit Satreskrim Polsek Kertapati menangkap dua pelaku curas terhadap sopir truk Fuso di Palembang, 3 lainnya buron

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI