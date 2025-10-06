menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Dua Pelaku Curat di Lawang Kidul Ditangkap

Dua Pelaku Curat di Lawang Kidul Ditangkap

Dua Pelaku Curat di Lawang Kidul Ditangkap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kedua tersangka saat diamankan di Polsek Lawang Kidul. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, MUARA ENIM - Dua pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) di Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ditangkap.

Dua pelaku diamankan oleh Tim Libas Polsek Lawang Kidul, masing-masing berinisial AS (34) dan RD (20), keduanya merupakan warga Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Jumat (3/10/2025).

Sementara itu, pelaku lain yang diduga turut terlibat masih dalam pengejaran petugas di lapangan.

Baca Juga:

Diketahui, kasus pencurian ini terjadi di lokasi yang sama. Namun, pada waktu berbeda.

Pada Senin (1/9/2025) Kedua kasus tersebut menimpa korban berinisial SH, dengan total kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah.

Kronologis kejadian, kasus pertama terjadi pada Senin, 1 September 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di kontrakan korban yang berlokasi di Jalan Lingga Raya, depan SD Negeri 1 Desa Lingga.

Baca Juga:

Saat korban membuka pintu kontrakan lantai bawah, kemudian pegawainya ingin memakai kipas dan ternyata kipas tersebut sudah tidak ada di tempat semula terakhir dipakai.

Kemudian pegawai langsung memberitahu korban. Korban langsung mengecek barang barang lain yang berada di lantai 2 kontrakan, tak hanya speaker, barang barang lainnya juga telah hilang.

Tim Libas Polsek Lawang Kidul menangkap dua pelaku pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI