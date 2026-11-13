Dua Pelanggaran Terungkap, Persib Bandung Kembali Kena Sanksi Komdis PSSI
jpnn.com - Persib Bandung kembali tersandung masalah disiplin di kompetisi Super League 2026/2027. Kali ini, Maung Bandung menerima dua sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI berupa denda Rp50 juta dan teguran keras.
Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Komdis PSSI menggelar sidang pada 2 November 2026 untuk membahas pertandingan Persib melawan Isenmulang Kalteng FC yang berlangsung sehari sebelumnya.
Hukuman yang diterima Persib tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan perangkat pertandingan, tetapi juga pelanggaran aturan akses ke area lapangan.
Pelanggaran pertama terjadi karena Persib tidak didampingi dokter tim saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC. Mengingat pelanggaran serupa bukan kali pertama terjadi, Komdis PSSI menjatuhkan denda sebesar Rp50 juta kepada klub kebanggaan Bobotoh tersebut.
Masalah berikutnya melibatkan bek Persib Danijel Loncar. Pemain asal Kroasia tersebut kedapatan membawa seorang anak kecil tanpa ID Card ke area Field of Play (FOP) setelah pertandingan berakhir.
Tindakan itu dinilai melanggar ketentuan akses di area pertandingan. Akibatnya, Persib kembali menerima hukuman berupa teguran keras dari Komdis PSSI.
Namun, persoalan disiplin Persib ternyata tidak hanya terjadi di tim senior. Pemain Persib Bandung U-20 Maliq Aqmar Kusuma Winata, juga dijatuhi hukuman setelah mendapat kartu merah saat menghadapi Persis Solo U-20 pada 1 November 2026.
Maliq dijatuhi larangan bermain satu pertandingan dan denda Rp10 juta. Komdis PSSI menilai pemain tersebut melakukan pelanggaran dengan menghalangi peluang tim lawan untuk mencetak gol.
Persib Bandung mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI akibat dua pelanggaran. Persib didenda Rp 50juta dan teguran keras.
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