menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » Dua Pemain Bali United Basketball Gabung Pelita Jaya

Dua Pemain Bali United Basketball Gabung Pelita Jaya

Dua Pemain Bali United Basketball Gabung Pelita Jaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain baru Pelita Jaya, Putu J. Satria Pande saat berlaga pada ajang IBL 2025 bersama Bali United Basketball. Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Pelita Jaya memperkenalkan dua pemain baru asal Bali United Basketball, Putu J. Satria Pande dan Oka Ananta Yogiswara.

Langkah ini diambil untuk menambal kekurangan setelah sebelumnya manajemen PJ melepas empat pemain.

Empat pemain tersebut yakni Harits Prasidya, Nickson Damara Gosal, Abiyyu Ramadhan, dan Greans Tangkulung. 

Baca Juga:

Kedatangan Pande dan Oka sejatinya merupakan tambahan bagi Pelita Jaya untuk bersaing di All Indonesia Cup 2025.

Pande merupakan pemain jebolan Indonesia Patriots yang musim lalu merengkuh IBL most improved player 2025.

Dengan persentase rerata 7,5 poin, dan 7,0 rebound tidak heran manajemen Pelita Jaya berminat besar mendatangkan pemain kelahiran 5 Februari 2001 tersebut.

Baca Juga:

Pemain lainnya yakni Oka menjadi senjata tambahan tim asuhan David Singleton mengingat musim lalu pemain kelahiran 5 Januari 2003 tersebut masuk nominasi IBL rookie of the year 2025.

Menarik ditunggu langkah lanjutan dari manajemen Pelita Jaya pada bursa transfer kali ini.

Pelita Jaya memperkenalkan dua pemain baru asal Bali United Basketball, Putu J. Satria Pande dan Oka Ananta Yogiswara, Kamis (7/8)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI