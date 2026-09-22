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Dua Pemain Berhalangan, John Herdman Ubah Komposisi Timnas Indonesia

Dua Pemain Berhalangan, John Herdman Ubah Komposisi Timnas Indonesia
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Pesepak bola Rizky Eka Pratama (tengah) saat berlatih menjelang FIFA ASEAN Cup 2206 di Stadion Madya, Jakarta, Selasa (22/9). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Timnas Indonesia melakukan perubahan komposisi pemain menjelang tampil pada FIFA ASEAN Cup 2026.

Doni Tri Pamungkas yang mengalami cedera harus kembali ke klubnya Persija Jakarta untuk menjalani proses pemulihan.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman kemudian memanggil Shayne Pattynama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pemain kelahiran 11 Januari 2005 tersebut.

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"Doni Tri telah kembali ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa akan lebih baik saat dia kembali ke Persija dan melanjutkan pemulihannya di sana,” ujar Herdman.

Timnas Indonesia akan membawa 23 pemain untuk mengikuti FIFA ASEAN Cup 2026.

Sebelumnya, skuad Garuda juga melakukan pergantian pemain setelah Yakob Sayuri tidak dapat bergabung karena sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

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Posisi Yakob kemudian diisi oleh Rizky Eka Pratama dari Java United FC.

"Yakob Sayuri saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan agar dia segera pulih. Karena itu, kami membawa Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya,” ungkap Herdman.

Timnas Indonesia mengubah komposisi pemain menjelang tampil pada FIFA ASEAN Cup 2026 setelah Doni Tri Pamungkas dan Yakob Sayuri batal bergabung

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