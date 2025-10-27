Dua Pencuri Kabel Utilitas di Palmerah Jakarta Barat Ditangkap Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Dua pencuri kabel utilitas di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat, pada Minggu (26/10) malam, akhirnya ditangkap polisi.

"Dua orang pelaku, MDC, 45, sama AF, 29, yang mencuri kabel utilitas sudah diamankan di sekitar TKP pada Minggu (26/10) malam," kata Kapolsek Palmerah Kompol Gamos Simamora saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Kendati demikian, pihaknya belum mendapatkan laporan dari korban sehingga pemilik kabel utilitas yang dicuri belum teridentifikasi.

Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang didapatkan dari video pencurian yang viral di media sosial (medsos).

"Belum tahu (jenis kabel), soalnya belum ada yang laporan. Ini kami monitornya hanya dari Instagram saja. Jadi masih belum tahu kabel itu kabel punya siapa. Bisa punya PU, Bina Marga, Telkom, PLN. Masih kami dalami," ujar Gamos.

Seorang pedagang kaki lima di lokasi, Ipah (44), mengaku sempat memergoki aksi kedua pelaku, tetapi tak curiga karena menyangka keduanya adalah tukang yang sedang bekerja.

"Kemarin saya sempat melihat sebentar. Dua orang di situ, tetapi saya kira tukang. Soalnya setelannya kayak tukang, siang-siang juga kan," kata Ipah di lokasi, Senin.

Ipah mengaku terbiasa melihat pekerja mondar-mandir di area tersebut, baik untuk merawat tanaman maupun mengecat fasilitas median jalan.