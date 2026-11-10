Dua Pendaki Hilang di Gunung Semeru Masih dalam Pencarian

jpnn.com, LUMAJANG - Seluruh pendaki diingatkan untuk mematuhi jalur pendakian resmi dan tidak melanggar ke zona bahaya Gunung Semeru demi keselamatan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan para pendaki agar tidak mengabaikan prosedur keselamatan, terutama di tengah kondisi aktivitas vulkanik Semeru yang masih memerlukan kewaspadaan.

"Kepatuhan terhadap jalur pendakian resmi dan rekomendasi zona bahaya menjadi hal mendasar untuk melindungi keselamatan setiap orang yang beraktivitas di kawasan Gunung Semeru," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho dalam keterangannya, Selasa.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih berlangsungnya operasi pencarian terhadap dua pendaki asal Sidoarjo dan Surabaya berinisial BK dan MWF (19) yang hingga kini berstatus dalam pencarian.

"Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa aktivitas di kawasan gunung memiliki risiko yang harus dipahami dan diantisipasi sejak sebelum perjalanan dimulai," katanya.

Ia mengatakan bahwa penggunaan jalur resmi dan registrasi di pos pendakian bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi kedua hal tersebut merupakan bagian dari sistem pengawasan dan pendataan agar keberadaan pendaki dapat diketahui ketika terjadi keadaan darurat.

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"Pendaki harus memastikan menggunakan jalur resmi dan melakukan registrasi sesuai ketentuan. Itu penting agar keberadaan dan pergerakan pendaki dapat terpantau, sehingga apabila terjadi keadaan darurat, proses penanganan bisa dilakukan lebih cepat," tuturnya.

Selain jalur resmi, lanjut dia, pendaki juga diminta mematuhi rekomendasi aktivitas dan batas zona bahaya yang ditetapkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) seiring dengan status Gunung Semeru pada level III atau Siaga.