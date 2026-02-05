menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Dua Penjual Minyak Tanah di Labuan Bajo Hilang, Mike: Saya Cemas

Dua Penjual Minyak Tanah di Labuan Bajo Hilang, Mike: Saya Cemas

Dua Penjual Minyak Tanah di Labuan Bajo Hilang, Mike: Saya Cemas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dua penjual minyak tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hilang sekitar dua minggu lalu. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dua penjual minyak tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hilang.

Mereka adalah Yoseph Heryanto S Dasor (30) dan Fodi Ndalung (20).

“Sudah hampir dua minggu mereka tidak pulang di rumah. Saya tidak tahu, ada di mana mereka,” kata Mike, orang tua Yoseph di Labuan Bajo ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Rabu, 4 Februari 2026.

Baca Juga:

Dia mengaku komunikasi terakhir dengan anaknya pada hari Minggu, 25 Januari 2026.

Saat itu, mereka sedang menjual minyak tanah di wilayah Terang, Kecamatan Boleng.

Setelah tanggal tersebut, tidak diketahui di mana keberadaan mereka.

Baca Juga:

“Sampai hari ini, saya tunggu kedatangan mereka di rumah, tetapi tidak pulang-pulang. Saya khawatir mereka sudah meninggal,” ujar Mike.

Dia mendapat informasi dari temannya bahwa anaknya ditangkap polisi. Namun, sampai hari ini, tidak ada polisi yang memberitahu kepadanya bahwa anaknya ditangkap.

Dua penjual minyak tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hilang hampir dua minggu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI