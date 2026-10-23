Dua Perda Disahkan, Bogor Dorong Pasar Rakyat dan Layanan Kependudukan Berbasis Data

jpnn.com, BOGOR - DPRD bersama Pemerintah Kota Bogor mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna, belum lama ini.

Kedua regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan pasar rakyat dan administrasi kependudukan untuk memperkuat perekonomian lokal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengatakan kedua perda tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari menjaga keberlangsungan pasar rakyat hingga meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pasar Rakyat Banu Lesmana Bagaskara mengatakan pasar rakyat memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian Kota Bogor.

Menurut dia, pasar rakyat tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga menopang kehidupan pedagang kecil, pekerja, dan berbagai usaha lokal.

“Bagi kami, pasar rakyat bukan sekadar tempat transaksi. Di sana ada pedagang kecil, pekerja, keluarga, dan mata rantai ekonomi lokal yang hidup setiap hari,” kata Banu.

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Banu menilai pengelolaan pasar rakyat perlu diperkuat agar mampu bersaing di tengah pertumbuhan investasi dan ritel modern.

Melalui perda tersebut, pemerintah diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih tertata, nyaman, dan berdaya saing sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.