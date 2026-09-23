Dua Perusahaan Pertanyakan Dasar KKP Melakukan Penyegelan Seusai Sita 1.048 Ton Udang Impor

jpnn.com, JAKARTA - Corporate lawyer PT Baramuda Bahari dan PT Megamarine Pride, Dr Pieter C Zulkifli, SH., MH mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan pengawasan peredaran komoditas udang impor.

Demikian disampaikan Pieter C Zulkifli merespons penyegelan komoditas udang impor oleh KKP di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Menurut dia, yang perlu dipastikan adalah proporsionalitas tindakan serta kepastian hukum bagi perusahaan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Baca Juga: Pieter C Zulkifli Sebut Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Fondasi Utama Peradaban

"Penegakan hukum jangan mematikan iklim usaha daerah. Apakah penyegelan merupakan langkah yang paling proporsional ketika proses pemeriksaan terhadap perusahaan dan komoditas tersebut masih berlangsung?" kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 23 September 2026.

Pieter Zulkifli pun meminta KKP menjelaskan kepada publik mengenai pelanggaran spesifik yang telah terbukti, dugaan atau indikasi yang masih diperiksa, dasar hukum penyegelan, status hukum sekitar 900 ton komoditas yang disegel, serta target penyelesaian pemeriksaan.

Pieter Zulkifli menekankan kejelasan tersebut penting karena penghentian operasional perusahaan tidak hanya berdampak kepada pemilik dan manajemen, tetapi juga pekerja, keluarga pekerja, pemasok, jasa transportasi, pelaku UMKM, dan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan industri.

"Ini bukan hanya persoalan dua perusahaan, tapi ada pekerja, ada keluarga pekerja, ada pemasok, ada jasa transportasi, ada pelaku UMKM di sekitar kawasan industri, ada rantai pasok dan aktivitas ekonomi daerah," katanya.

Pieter Zulkifli menegaskan pihak perusahaan tidak meminta pengawasan dihentikan. "Kami tidak meminta KKP menghentikan pengawasan. Kami meminta pengawasan dilakukan secara transparan, proporsional dan memberikan kepastian hukum," kata dia.