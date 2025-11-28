Dua Perusahaan Ritel Bangunan Bantu Revitalisasi Masjid Agung Cirebon
jpnn.com, CIREBON - BJ Home Cirebon dan Bangunan Jaya Cirebon melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon.
Masjid bersejarah yang dibangun pada 1480 M oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga itu kini menjadi salah satu pusat ibadah dan cagar budaya di Cirebon.
Bantuan tersebut diterima langsung oleh Sultan Sepuh XV PRA Luqman Zulkaedin beserta jajaran Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).
Pihak manajemen BJ Home Cirebon dan Bangunan Jaya Cirebon juga turut hadir dalam penyerahan tersebut.
Marketing Manager Bangunan Jaya, Fahlesya Lovelyn, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal perusahaan untuk terjun langsung membantu masyarakat tanpa memandang suku maupun agama.
Pihaknya juga menggandeng produsen sanitasi Germany Brilliant (GB) dalam pelaksanaan program CSR tersebut.
Lovelyn mengatakan bantuan difokuskan pada peremajaan fasilitas masjid, termasuk penggantian lantai kamar mandi dan seluruh keran air menggunakan produk dari Germany Brilliant. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan jamaah.
Selain itu, BJ Home Cirebon turut memberikan dukungan berupa cat dari Avian dan Propan untuk memperbarui pagar di sekitar area masjid. Penerangan masjid juga menjadi perhatian dengan penggantian lampu menggunakan LED bulb dari Meval.
BJ Home dan Bangunan Jaya Cirebon menyalurkan bantuan untuk peremajaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa.
