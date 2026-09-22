menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Dua Poin Melayang di GBT, Persebaya Bidik Pelampiasan di Kandang Isenmulang

Dua Poin Melayang di GBT, Persebaya Bidik Pelampiasan di Kandang Isenmulang

Dua Poin Melayang di GBT, Persebaya Bidik Pelampiasan di Kandang Isenmulang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya tak ingin hasil imbang kontra Garudayaksa FC menjadi penyesalan berkepanjangan.

Bajol Ijo langsung membidik laga berikutnya untuk menebus dua poin yang gagal diamankan di kandang.

Persebaya hanya mampu bermain 1-1 saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9).

Baca Juga:

Hasil tersebut membuat Francisco Rivera dan kawan-kawan kini mengoleksi lima poin dan menempati peringkat ketujuh klasemen sementara.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai timnya seharusnya mampu meraih kemenangan.

Banyak peluang berhasil diciptakan, tetapi penyelesaian akhir membuat kesempatan tersebut tidak menghasilkan tiga poin.

Baca Juga:

Persebaya kini memiliki misi berbeda saat bertandang menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat, 9 Oktober mendatang.

Bernardo ingin anak asuhnya membawa pulang kemenangan sekaligus mengganti poin yang terlepas di GBT.

Persebaya Surabaya tidak mau kehilangan poin penuh lagi saat menghadapi Isenmulang FC.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI