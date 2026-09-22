Dua Poin Melayang di GBT, Persebaya Bidik Pelampiasan di Kandang Isenmulang
jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya tak ingin hasil imbang kontra Garudayaksa FC menjadi penyesalan berkepanjangan.
Bajol Ijo langsung membidik laga berikutnya untuk menebus dua poin yang gagal diamankan di kandang.
Persebaya hanya mampu bermain 1-1 saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9).
Hasil tersebut membuat Francisco Rivera dan kawan-kawan kini mengoleksi lima poin dan menempati peringkat ketujuh klasemen sementara.
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai timnya seharusnya mampu meraih kemenangan.
Banyak peluang berhasil diciptakan, tetapi penyelesaian akhir membuat kesempatan tersebut tidak menghasilkan tiga poin.
Persebaya kini memiliki misi berbeda saat bertandang menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat, 9 Oktober mendatang.
Bernardo ingin anak asuhnya membawa pulang kemenangan sekaligus mengganti poin yang terlepas di GBT.
Persebaya Surabaya tidak mau kehilangan poin penuh lagi saat menghadapi Isenmulang FC.
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