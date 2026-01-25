Dua Polisi Jadi Korban Lakalantas Saat Menuju Lokasi Longsor Cisarua Bandung

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Dua anggota Polsek Cisarua gugur dalam tugas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas saat hendak menuju lokasi bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (24/1).

Kapolda Jawa Barat Irjen menyebut dua personel bhabinkamtibmas yang meninggal dunia, yakni Aiptu Hendra Kurniawan dan Aipda Muhammad Jerry Sonconery, menjadi korban kecelakaan saat terlibat langsung dalam operasi penanggulangan bencana.

“Dua anggota kami kemarin ketika terlibat dalam penanggulangan bencana ini menjadi korban laka lantas,” kata Rudi di Bandung, Minggu.

Baca Juga: Menko Pratikno Sampaikan Lima Kluster Penanganan Bencana Longsor Cisarua KBB

Rudi menegaskan bahwa atas peristiwa tersebut, kedua personel dinyatakan gugur dalam tugas dan memperoleh penghargaan dari Kapolri berupa kenaikan pangkat satu tingkat.

“Dan ini sudah kami kebumikan tadi malam satu orang dan pagi ini satu orang dan mereka memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat,” katanya.

Rudi menegaskan pihaknya menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya dua anggota tersebut dan memastikan seluruh hak serta penghargaan kepada keluarga akan dipenuhi sesuai ketentuan.

Adapun Aiptu Hendra Kurniawan tercatat berdomisili di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sedangkan Aipda Muhammad Jerry Sonconery berdomisili di Kampung Ciputri, Kelurahan Cigugur Tengah, Kota Cimahi.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB ketika kedua anggota tengah dalam perjalanan menuju lokasi longsor di Jalan Cimeta, Kampung Cimeta, Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua.