jpnn.com - Polisi menangkap dua pria berinisial A (43) dan RSR (21) terkait dugaan pembunuhan terhadap J (50) warga Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih.

Keduanya diamankan pada Senin (23/11/2026) setelah polisi menerima laporan penemuan korban dalam kondisi bersimbah darah.

Penangkapan dilakukan Tim URC Tekab II Satreskrim Polres Prabumulih bersama Tim Wester 838 Polsek Prabumulih Barat sekitar pukul 15.00 WIB. Kedua pria tersebut kini menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Prabumulih.

Kasus ini terungkap setelah pelapor mendapat informasi adanya seorang pria tergeletak di pinggir Jalan Raya Gunung Kemala Payu Putat, Kelurahan Gunung Kemala. Saat didatangi, korban ditemukan mengalami luka robek dan bersimbah darah.

Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fadillah untuk mendapatkan penanganan medis awal. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD untuk pemeriksaan visum. Namun, nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Selain menyebabkan korban meninggal, peristiwa tersebut juga disertai hilangnya satu unit sepeda motor Honda Beat Street bernomor polisi BG 6580 DAY milik korban.

Peristiwa itu dilaporkan ke Polres Prabumulih melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/462/XI/2026/SPKT/Polres Prabumulih/Polda Sumsel tertanggal 23 November 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan untuk mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat. Dari hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi keberadaan A dan RSR di kawasan Kelurahan Gunung Kemala.