Dua Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Dapat Dukungan Penuh Pemprov, Cik Ujang Hadiri Rapat Paripurna XXIV

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dalam memperkuat kebijakan publik kembali terlihat saat Wakil Gubernur H. Cik Ujang menghadiri Rapat Paripurna ke-24 DPRD Sumsel, Senin (27/10/2025), di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sumsel.

Agenda paripurna kali ini membahas tanggapan dan jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur atas dua Raperda Inisiatif DPRD Sumsel, yaitu Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Nopianto tersebut dihadiri seluruh unsur pimpinan dan anggota dewan. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mereka terhadap pendapat Gubernur sekaligus menunjukkan dukungan terhadap dua Raperda tersebut.

Cik Ujang menegaskan Pemprov Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur H. Herman Deru sangat terbuka terhadap inisiatif legislatif yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Menurutnya, kedua Raperda itu selaras dengan visi pembangunan Sumsel Maju untuk Semua.

“Pak Gubernur sangat mendukung dua Raperda ini. Keduanya memiliki nilai strategis dalam menjaga kesejahteraan sosial dan memperkuat karakter kebangsaan,” ungkapnya.

Dalam pandangan Fraksi Partai Nasdem, Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi langkah konkret DPRD dalam memperjuangkan hak-hak kelompok rentan. Sementara Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila dinilai penting untuk menjaga kohesi sosial di tengah tantangan globalisasi.

Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sumsel terhadap dua Raperda tersebut.

Juru bicara Isyana Lonitasari menyebut, kolaborasi antara DPRD dan pemerintah menjadi kunci agar regulasi yang disusun tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.