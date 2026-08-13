Dua Rekor MURI Terbaru Diraih Dokter Ayu Widianingrum

jpnn.com, JAKARTA - Di Hari Kemerdekaan ke-81 Indonesia, salah satu tokoh Kartini Modern Indonesia, dr. Ayu Widianingrum, MM, Master Of AAAM, Master of IBAMS kembali menorehkan prestasi gemilang dengan mencatatkan dua rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Industri estetika medis di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri dan kesehatan kulit. Salah satunya prosedur yang banyak diminati adalah botox.

Treatment botox sangat aman dan efektif apabila dilakukan oleh tenaga medis profesional sesuai standar.

Tidak hanya botox, prosedur non-bedah seperti threadlift hidung pun semakin diminati.

Selain efektif dan minim resiko, treatment ini juga mampu memperbaiki kontur hidung dengan hasil cepat dan natural.

Seiring meningkatnya minat tersebut, diperlukan edukasi, pelaksanaan, serta peningkatan sesuai standar layanan agar keamanan tetap terjaga.

Oleh karena itu, ahli dermatologi dan dokter kecantikan inovatif ini, akan menggelar dua kegiatan terstruktur, yaitu perawatan Botox Rahang dan Threadlift Hidung pada 12 Agustus, di Banjarmasin kepada masing-masing 150 peserta.

"Saya ingin meningkatkan edukasi masyarakat, baik untuk Botox Rahang maupun Threadlift Hidung, bagaimana prosedur yang aman dan sesuai standar medis, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan estetik medis di Indonesia," kata dr. Ayu.