Dua Reksa Dana PT IIM Sabet Penghargaan Best Sharia Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Insight Investments Management (PT IIM) melalui produk Reksa Dana Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund) dan Reksa Dana Insight Money Syariah (I-Money Syariah) menorehkan capaian penting.

Keduanya meraih Best Sharia Mutual Fund Awards 2025 dari Investortrust.id dan PT Infovesta Utama yang diselenggarakan di Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) menembus Rp 2.883,67 triliun pada akhir 2024, tumbuh 11,67% secara tahunan, sementara aset pasar modal syariah sendiri naik dari Rp 1.533,58 triliun pada 2023 menjadi Rp 1.733,50 pada 2024.

Momentum inilah yang menjadi latar penguatan kinerja reksa dana syariah nasional.

“Pertumbuhan pasar modal syariah yang solid memberi ruang inovasi dan menegaskan besarnya minat investor terhadap instrumen berbasis prinsip syariah,” ungkap Direktur PT IIM Camar Remoa dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (30/9).

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa strategi investasi kami sejalan dengan tren positif tersebut sekaligus mendorong ekosistem reksa dana syariah yang lebih berkelanjutan,” lanjutnya.

Dalam ajang penghargaan yang digelar di Ballroom The Sultan Hotel Jakarta, PT IIM mendapatkan apresiasi produk unggulan I-Hajj Syariah Fund untuk kategori Pendapatan Tetap periode 1, 3, dan 5 tahun, serta Insight Money Syariah kategori Pasar Uang untuk periode 1 tahun.

Penghargaan ini diadakan untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produk mereka, meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat mengenai produk keuangan syariah yang terpercaya dan berkualitas, mendorong inovasi dalam industri keuangan syariah melalui pengakuan atas produk dan layanan yang unggul, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global.