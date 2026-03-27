menu
JPNN.comJPNN.com
Dua Remaja Terseret Arus di Pantai Pangandaran, Satu Masih Dicari Tim SAR
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR dalam operasi pencarian wisatawan yang tenggelam di kawasan pantai timur Pangandaran. Foto: Humas Kantor SAR Bandung

jpnn.com, PANGANDARAN - Seorang wisatawan yang tenggelam di kawasan pantai timur Pangandaran masih dicari oleh Tim SAR, Jumat (27/3).

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana mengatakan berdasarkan keterangan saksi, tiga orang berada di lokasi kejadian.

Saksi atas nama Yahdi, dan dua korban, yakni Muhamad Luthfi Padilah (14 tahun) dan Muhamad Harian Azam (11 tahun).

Saat kejadian, kedua korban sedang berenang di sekitar breakwater, sementara saksi berada di atas struktur tersebut.

"Tiba-tiba, keduanya terseret arus ke tengah sungai. Saksi berupaya memberikan pertolongan. Namun, kuatnya arus dan hantaman ombak menyebabkan salah sat korban terlepas," kata Ade dalam keterangannya.

Yadi berhasil menyelamatkan Azam ke tepi pantai, sementara satu korban lainnya yakni Luthfi, tidak terlihat dan dinyatakan tenggelam.

Setelah menerima laporan, tim rescue berangkat ke lokasi kejadian dan memulai operasi pencarian sekitar pukul 11.15 WIB.

"Operasi pencarian terhadap korban yang masih hilang terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan mengutamakan keselamatan personel, serta memperhatikan kondisi cuaca di lapangan," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

