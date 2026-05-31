Dua Sekolah di Indonesia Raih Penghargaan AIA Healthiest Schools 2026

jpnn.com, JAKARTA - Dua sekolah Indonesia berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang AIA Healthiest Schools 2026.

SDN Cipedak 01 Jakarta dinobatkan sebagai pemenang kategori Sekolah Dasar, sementara SMP IL Kapten Fatubaa Belu, Nusa Tenggara Timur, meraih gelar juara kategori Sekolah Menengah Pertama.

Kemenangan ini makin istimewa karena kedua sekolah akan mewakili Indonesia di kompetisi regional AIA Healthiest Schools Asia Pasifik yang akan digelar di Bangkok, Juli 2026.

Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Kampanyekan Budaya Hidup Sehat di Tempat Kerja

SDN Cipedak 01 mencuri perhatian lewat proyek GEMARIPAH SEGAR (Gerakan Minum Air Putih Aah Segar). Program sederhana namun berdampak besar ini berhasil menurunkan risiko dehidrasi siswa dari 60% menjadi 0% hanya dalam tujuh hari.

"Persentase siswa yang memenuhi anjuran minum dua liter air per hari melonjak dari 12% menjadi 98%," kaat Presiden Direktur AIA, Harsya Prasetyo, Minggu (30/5).

Inisiatif ini melibatkan seluruh warga sekolah melalui jadwal minum serentak, kartu pemantauan hidrasi, lomba poster edukasi, hingga penunjukan Duta Hidrasi Cilik.

Di Kabupaten Belu, NTT, SMP IL Kapten Fatubaa menghadirkan Huka Upcycling Project (HUP). Berangkat dari masalah limbah kulit pisang, sekolah ini mengolahnya menjadi es krim, pupuk kompos, dan pupuk cair organik.

Tak hanya berdampak pada lingkungan sekolah, proyek ini juga melibatkan siswa dari Timor-Leste melalui seminar kolaboratif dan uji coba produk. Lebih dari 150 siswa lintas negara ikut merasakan manfaatnya, sekaligus memberi nilai tambah bagi petani lokal.