Dua Siswa SMP Cahaya Rancamaya Sumbang Medali untuk Jabar di OSN 2025

jpnn.com - Dua siswa SMP Cahaya Rancamaya Kota Bogor, kembali mengharumkan nama Provinsi Jawa Barat. Mereka meraih prestasi membanggakan di kompetisi matematika tingkat nasional.

Faiq Nururrahman Hutrindo dan Celso Al Khairy Firman, masing-masing memperoleh medali perunggu di kompetisi Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025 bidang matematika yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) pada 21–27 September 2025 lalu.

"Alhamdulillah, kami mewakili sekolah tentu sangat bangga dengan prestasi Faiq dan Celso," kata Kepala SMP Cahaya Rancamaya, Irwansyah, Senin (29/9).

Irwansyah menyebutkan, keberhasilan ini bukan hanya buah kecerdasan, tetapi juga ketekunan, kerja keras, doa serta dukungan orang tua, guru, dan seluruh warga sekolah. Perjalanan mereka dari seleksi tingkat sekolah hingga nasional menunjukkan semangat pantang menyerah.

"Prestasi ini menegaskan kualitas pembinaan akademik di SMP Cahaya Rancamaya sekaligus mengharumkan nama Jawa Barat dan Kota Bogor di kancah nasional," ucapnya.

Perjalanan Faiq dan Celso meraih podium nasional tidaklah singkat. Setelah melewati seleksi internal di sekolah dan pembinaan intensif organisasi olimpiade, keduanya melaju ke tingkat Kabupaten/Kota dan kemudian ke tingkat Provinsi Jawa Barat yang kompetitif.

Di tahap provinsi, mereka berhadapan dengan soal-soal level tinggi yang menuntut nalar, ketelitian, dan ketahanan mental. Dari tahapan berjenjang tersebut, Faiq dan Celso lolos sebagai wakil Jawa Barat ke putaran nasional, ajang puncak yang mempertemukan para peserta terbaik dari seluruh Indonesia.

"Semoga prestasi ini menjadi inspirasi bagi siswa lain untuk berani bermimpi dan berusaha keras mewujudkannya,” ujarnya.