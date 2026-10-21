Dua Tahun, Delapan Capaian, dan Satu Strategi Utuh Merengkuh Kedaulatan

jpnn.com - Dalam hubungan internasional, ketergantungan jarang diumumkan sebagai ancaman, tetapi sering bekerja sebagai alat tekan.

Pangan yang dipasok pihak lain, bahan bakar yang bergantung pada satu jalur impor, atau layanan negara yang belum menjangkau warganya adalah celah yang menyempitkan posisi tawar sebelum perundingan dimulai.

Celah yang sama menentukan seberapa lama sebuah negara sanggup bertahan saat krisis berkepanjangan. Kebijakan luar negeri, diplomasi dan pertahanan, dengan demikian, bertumpu pada fondasi yang sama: kemampuan berdiri dengan sumber daya sendiri.

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Dalam kerangka ini, delapan capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran terbaca sebagai satu kesatuan strategi yang utuh. Strategi tersebut bekerja lewat tiga mekanisme, yaitu mengurangi kerentanan eksternal, membangun kredibilitas institusional, dan menanam modal jangka panjang, dengan otonomi strategis sebagai hasil akhirnya.

Mengurangi Kerentanan Eksternal

Produksi delapan komoditas pangan diproyeksikan mencapai 72,91 juta ton pada 2026, telah melampaui kebutuhan nasional 68,22 juta ton.

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Surplus sekitar 4,69 juta ton itu, yang dicapai dalam satu tahun dari target empat tahun, mengurangi peluang tekanan lewat embargo, lonjakan harga, atau syarat politik yang menyertai impor.

Swasembada hanya bertahan bila ongkos produksi petani terkendali, dan di situlah penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, misalnya Urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, berperan menjaga keberlanjutan.