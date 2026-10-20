Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Budiman Bicara Soal Program Pengentasan Kemiskinan
jpnn.com, JAKARTA - Keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak seharusnya diukur dari makin banyaknya keluarga yang masuk dalam daftar penerima bantuan.
Kepala Bandan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan ukuran yang lebih penting justru berapa banyak keluarga yang akhirnya dapat keluar dari daftar tersebut karena sudah tidak lagi membutuhkan bantuan pemerintah.
Pandangan itu menjadi salah satu dasar pendekatan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dalam melihat keberhasilan kebijakan sosial.
“Ukuran keberhasilan kami bukan berapa banyak orang yang menerima bantuan, melainkan berapa banyak keluarga yang keluar dari daftar penerima bantuan, karena mereka sudah tidak membutuhkannya lagi,” kata Budiman dalam materi mengenai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut mengubah cara melihat bantuan sosial. Bantuan tidak ditempatkan sebagai hasil akhir dari kebijakan, melainkan sebagai bagian dari proses untuk membawa keluarga dari kondisi rentan menuju kemampuan untuk berdiri sendiri.
Dalam kerangka yang dijelaskan Budiman, perjalanan keluar dari kemiskinan terdiri dari tiga tahap: miskin, graduasi dan mandiri.
Pada tahap miskin, keluarga membutuhkan perlindungan agar tidak jatuh semakin dalam. Bantuan pangan, bantuan subsidi upah dan berbagai kartu kesejahteraan berfungsi sebagai bantalan bagi keluarga yang berada dalam kondisi tersebut.
Namun, perlindungan saja tidak cukup.
Keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak seharusnya diukur dari makin banyaknya keluarga yang masuk dalam daftar penerima bantuan.
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