Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Agustin Soroti Ekonomi Kerakyatan

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian nasional menjadi isu penting dalam arah pembangunan Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui indikator makro, tetapi juga harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan, pemerataan kesempatan, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Prabowo Mania 08 Agustin Lumban Gaol menilai pembenahan kebijakan ekonomi perlu terus diarahkan pada kepentingan rakyat.

Menurutnya, demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesempatan ekonomi agar masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pertumbuhan nasional.

“Pembangunan nasional tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemakmuran bersama,” ujar Agustin di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Dia menjelaskan demokrasi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam proses politik.

Demokrasi juga perlu diwujudkan melalui kesempatan yang adil bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, memperoleh pekerjaan yang layak, dan menikmati hasil pengelolaan kekayaan negara.

Dalam konteks tersebut, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional penting bagi penyelenggaraan perekonomian nasional.