Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Ketenagakerjaan Bergerak ke Arah Penguatan Perlindungan dan Kompetensi Pekerja

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026.

Dalam periode tersebut, sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian melalui perluasan perlindungan pekerja, peningkatan kompetensi, kebijakan pengupahan, penciptaan kesempatan kerja, serta penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Direktur Eksekutif Garuda Institute Bahtiar Sebayang menilai berbagai kebijakan yang telah dijalankan selama dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan arah penguatan ekosistem ketenagakerjaan.

“Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, ada sejumlah fondasi penting yang sudah dibangun. Bukan hanya terkait upah, tetapi juga perlindungan pekerja, peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja dan penguatan jaminan sosial,” ujar Bahtiar di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurut Bahtiar, salah satu indikator yang dapat dilihat adalah kebijakan pengupahan. Pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

Kebijakan tersebut dituangkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

"Kebijakan pengupahan ini untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Jadi, reformasi formula pengupahan juga penting agar kenaikan upah berjalan seiring dengan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan,” katanya.

Bahtiar mengatakan gambaran ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah penduduk yang bekerja.