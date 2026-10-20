Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Ketum Logis 08 Beberkan Capaian Program Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Tepat dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbagai capaian dan langkah strategis pemerintah di sektor pangan, pendidikan, kesehatan, energi, investasi, hingga perumahan menjadi perhatian.

Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menilai berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo mulai menunjukkan hasil di sejumlah sektor strategis.

Menurutnya, capaian pembangunan perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari upaya memperkuat ketahanan pangan, investasi, program sosial, perumahan rakyat, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Banyak capaian yang patut diapresiasi selama hampir dua tahun pemerintahan Prabowo, meskipun pelaksanaan berbagai program tetap perlu dikawal agar manfaatnya semakin luas," kata Anshar di Jakarta, Selasa (20/10).

Menurut mantan Waketum DPP KNPI ini, momentum dua tahun pemerintahan yang jatuh pada 20 Oktober 2026 menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana kebijakan strategis negara diarahkan bagi kepentingan masyarakat, khususnya rakyat kecil, petani, nelayan, pekerja, pelaku UMKM, serta keluarga berpenghasilan rendah.

Lebih lanjut, kata dia, salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah ketahanan pangan.

Pemerintah berhasil produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan turunnya harga eceran pupuk bersubsidi yang meringankan para petani.

"Langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat produksi pangan nasional sekaligus membantu petani menghadapi biaya produksi sehingga kepastian penyerapan hasil panen, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani," cetus Anshar.