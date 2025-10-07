Dua Tahun Perang di Gaza: Banyak Warga Israel Ingin Perang Berakhir
Setiap tahun, Yonatan Shamriz dan keluarganya berkumpul untuk merayakan ulang tahun putrinya, yang tahun ini menginjak empat tahun.
Sebisa mungkin ia berusaha membuat hari ulang tahun putrinya, yang bernama Yali, terasa normal.
Yali lahir pada 7 Oktober 2021. Dua tahun kemudian, komunitas tempat keluarga Shamriz tinggal, Kfar Aza, mendapat serangan dari kelompok Hamas.
Enam puluh dua orang dari kawasan tersebut tewas pada hari itu.
Saudara laki-laki Yonatan, Alon, termasuk di antara warga Israel yang disandera.
Alon tak pernah kembali ke rumah, dan justru tewas tertembak oleh militer Israel (IDF) di Gaza pada Desember 2023 setelah berhasil melarikan diri dari penyanderaan Hamas.
"Itu adalah momen terberat dalam hidup saya," kata Yonatan kepada ABC.
"Saudara saya melakukan segalanya. Mereka berhasil melarikan diri.
Dua tahun sejak tragedi 7 Oktober, suara warga Israel kini terpecah soal perang di Gaza
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Ikut Perahu ke Gaza Akui Diperlakukan Kasar oleh Israel
- 2 Tahun Perang Gaza, PBB Ingin Tak Ada Lagi Warga Sipil Jadi Korban
- Pak Prabowo Perlu Tahu, BRIN Sebut Rencana Trump soal Gaza Tak Layak Didukung
- Massa Geruduk Kedubes AS, Serukan Kemerdekaan Palestina dan Kecam Genosida Israel
- Dunia Hari Ini: Pelaku Penembakan yang Lukai Belasan Orang di Sydney Ditangkap
- Synchronize Fest 2025, Faank Wali Pimpin Doa untuk Palestina Hingga Penonton yang Jomlo