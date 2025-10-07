Dua Tahun Perang di Gaza: Banyak Warga Israel Ingin Perang Berakhir

Setiap tahun, Yonatan Shamriz dan keluarganya berkumpul untuk merayakan ulang tahun putrinya, yang tahun ini menginjak empat tahun.

Sebisa mungkin ia berusaha membuat hari ulang tahun putrinya, yang bernama Yali, terasa normal.

Yali lahir pada 7 Oktober 2021. Dua tahun kemudian, komunitas tempat keluarga Shamriz tinggal, Kfar Aza, mendapat serangan dari kelompok Hamas.

Enam puluh dua orang dari kawasan tersebut tewas pada hari itu.

Saudara laki-laki Yonatan, Alon, termasuk di antara warga Israel yang disandera.

Alon tak pernah kembali ke rumah, dan justru tewas tertembak oleh militer Israel (IDF) di Gaza pada Desember 2023 setelah berhasil melarikan diri dari penyanderaan Hamas.

"Itu adalah momen terberat dalam hidup saya," kata Yonatan kepada ABC.

"Saudara saya melakukan segalanya. Mereka berhasil melarikan diri.