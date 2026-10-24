menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Dua Tahun Prabowo-Gibran, 98 Resolution Network Soroti Ekonomi Kerakyatan Hingga Reformasi SDA

Dua Tahun Prabowo-Gibran, 98 Resolution Network Soroti Ekonomi Kerakyatan Hingga Reformasi SDA

Dua Tahun Prabowo-Gibran, 98 Resolution Network Soroti Ekonomi Kerakyatan Hingga Reformasi SDA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
98 Resolution Network menyoroti berbagai kebijakan seperti penguatan ekonomi kerakyatan hingga reformasi tata kelola SDA pada momen 2 tahun Prabowo-Gibran pada Rabu (21/10/2026). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 98 Resolution Network menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA), serta perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Evaluasi tersebut disampaikan dalam pemaparan bertajuk "Gerak Nyata 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Satu Tekad Tumbuh Merakyat, Makmur Bersama” pada Rabu (21/10/2026).

Agustin Lumban Gaol, salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network, mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

Menurut 98 Resolution Network, salah satu arah kebijakan yang menjadi perhatian adalah upaya memperkuat demokrasi ekonomi dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pembangunan nasional.

“Presiden Prabowo meyakini konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33, adalah norma dasar (red-grundnorm) yang secara hierarki norma mestinya melandasi dan dirujuk oleh seluruh kebijakan dan program pemerintah,” demikian Agustin selaku pernyataan 98 Resolution Network melalui rilis di Jakarta Sabtu (24/10/2026).

Mereka menilai pendekatan tersebut menjadi koreksi terhadap pola pembangunan selama era Reformasi yang, dalam pandangan mereka, belum sepenuhnya menempatkan rakyat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi.

Baca Juga:

Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam

Selain ekonomi kerakyatan, 98 Resolution Network menyoroti pembenahan tata kelola SDA. Mereka menilai penguasaan dan pemanfaatan kekayaan alam selama ini masih cenderung terkonsentrasi pada kelompok elite sehingga manfaatnya belum optimal dirasakan masyarakat luas.

98 Resolution Network menyoroti berbagai kebijakan seperti penguatan ekonomi kerakyatan hingga reformasi tata kelola SDA pada momen 2 tahun Prabowo-Gibran.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI