Dua Tahun Prabowo-Gibran, Elemen Pemuda: Polri Berhasil Jaga Stabilitas Perekonomian & Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia mengapresiasi capaian strategis Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai sukses menyokong implementasi program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.

Catatan menunjukkan crime clearance mencapai 76,22 persen pada 2025, pemberantasan kejahatan strategis, serta inovasi melalui Desk Ketenagakerjaan dan dukungan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pernyataan bersama, para narasumber yang terdiri dari tokoh pemuda dan analis kebijakan publik menyampaikan dukungan proporsional terhadap perluasan kontribusi Polri.

Korps Bhayangkara dinilai tidak hanya berfokus pada fungsi keamanan konvensional, tetapi juga aktif mendukung stabilitas ekonomi, perlindungan pekerja, hingga respons kemanusiaan.

Ketua DPP GMNI, Surya Dermawan, mengapresiasi arah kebijakan Kapolri yang mengedepankan pendekatan dialogis dan proporsional dalam mengawal ruang demokrasi.

Dari sisi penegakan hukum, Surya menyoroti ketegasan Polri dalam memberantas kejahatan strategis yang merusak masa depan bangsa.

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Sepanjang 2025, Polri mencatat penanganan 48.592 perkara narkotika dengan komoditas bukti senilai Rp 41 triliun, serta penindakan judi daring (online) yang sukses mengamankan aset Rp 1,5 triliun dan memblokir 241.013 situs ilegal per Januari 2026.

Selain itu, kontribusi nyata Polri juga terlihat pada sektor agraria. Pihak kepolisian ikut memfasilitasi program ketahanan pangan nasional dengan mengawal potensi lahan jagung seluas 1.378.608 hektare, yang berkontribusi pada kenaikan produksi jagung nasional sebesar 9 persen dibanding tahun sebelumnya.