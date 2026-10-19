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Dua Tahun Prabowo-Gibran, Garuda Institute: Reformasi Hukum di Jalur yang Tepat

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Garuda Institute: Reformasi Hukum di Jalur yang Tepat
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Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Garuda Institute menilai pembenahan sektor hukum sudah pada jalur yang tepat.

Hal ini tercermin dari agenda pemberantasan korupsi, reformasi kelembagaan penegak hukum, pembaharuan berbagai regulasi, hingga perluasan akses keadilan.

Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas mengatakan dua tahun pemerintahan Prabowo telah berhasil meletakan dasar-dasar reformasi hukum, bukan sekadar pembentukan regulasi dan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi terbukti menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

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"Ukuran keberhasilan pembangunan hukum bukan semata-mata berapa banyak undang-undang yang disahkan atau berapa besar aset negara yang berhasil diselamatkan. Ukuran yang paling mendasar adalah apakah negara hadir melindungi hak-hak masyarakat. Dan, dalam kondisi inilah rakyat mulai melihat kehadiran negara dalam memberikan pelindungan,” kata Alexander Waas dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Lebih jauh, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional pada 2 Januari 2026, serta pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada November 2025 menjadi tonggak dalam perubahan sistem hukum pidana nasional.

Namun demikian, Alexander Waas menilai keberhasilan pembaruan hukum tidak cukup dinilai dari selesainya proses legislasi. Jauh lebih penting implementasi harus menjamin kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pelindungan bagi korban, serta proses peradilan yang adil.

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“KUHP dan KUHAP yang baru harus menjadi instrumen untuk memperkuat keadilan, bukan sekadar mengganti norma hukum. Pelaksanaannya perlu diawasi secara terbuka agar kewenangan aparat penegak hukum tidak digunakan secara berlebihan dan hak-hak rakyat tetap terlindungi,” ujar Alexander.

Garuda Institute menilai pelaksanaan regulasi pidana yang baru memerlukan kesiapan aparat, peningkatan kapasitas hakim, jaksa, penyidik, dan advokat, serta sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.

Garuda Institute menilai pembenahan sektor hukum sudah pada jalur yang tepat pada momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

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