Dua Tahun Prabowo-Gibran: Menavigasi Badai Hukum, Hegemoni Politik, dan Ambisi Ekonomi
Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Umum IKA Doktor Hukum UKI
jpnn.com - "Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan." — Ir. Soekarno.
Gema dari visi agung sang Proklamator tersebut tidak pernah benar-benar lenyap; ia terus melintasi zaman, menjadi kompas moral sekaligus batu uji bagi setiap nahkoda yang berani mengambil kemudi Republik ini.
Hari ini, tongkat estafet untuk mewujudkan cita-cita itu berada dalam genggaman Prabowo Subianto.
Dalam upaya mereka menerjemahkan utopia kedamaian dan kesejahteraan ke dalam realita di tengah hiruk-pikuk hukum, politik, dan ekonomi, sejarah selalu menuntut pembuktian.
Dan, di panggung ujian inilah, waktu berputar dengan presisi yang tak bisa ditawar.
Tepat dua tahun sudah nakhoda Republik Indonesia berpindah ke tangan Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sejak dilantik pada Oktober 2024, kepemimpinan ini melangkah dengan janji keberlanjutan yang megah, membawa cetak biru visi Indonesia Emas 2045.
Dalam 24 bulan perjalanannya, wajah Indonesia diukir ulang melalui serangkaian kebijakan agresif, manuver politik tingkat tinggi, dan ambisi ekonomi yang bergemuruh.
Tepat dua tahun sudah nakhoda Republik Indonesia berpindah ke tangan Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
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